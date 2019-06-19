البريد المصرى يوقع اتفاقًا مع "بريد مدغشقر" فى مجال التجارة الإلكترونية

كتبت: هبة السيد

وقع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصرى وريتشارد راناريسون الرئيس التنفيذى لبريد مدغشقر بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التجارة الالكترونية بهدف اتاحة الفرصة لعملاء بريد مدغشقر للتسوق من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة.

شهد توقيع البروتوكول بشار حسين مدير عام المكتب الدولى لاتحاد البريد العالمى وبسكال كليفاز نائب المدير العام ويونس جبرين أمين عام اتحاد البريد الافريقى الشامل وجميع قيادات المؤسسات البريدية الافريقية من اعضاء الاتحاد.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصرى، إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولى فى التجارة الالكترونية ليتمكن عملاء بريد مدغشقر من التسوق الإلكترونى من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها الى مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة ومن ثم إلى مدغشقر مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف عصام الصغير أن هذا البروتوكول يهدف الى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصرى وبريد مدغشقر ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ومدغشقر للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة المواطنين وحصة عادلة من سوق التجارة الالكترونية.

ومن جانبه رحب ريتشارد راناريسون الرئيس التنفيذى لبريد مدغشقر بتفعيل التعاون المشترك مع البريد المصرى متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البلدين بهدف الاستفادة من تجربة نجاح البريد المصرى فى ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالى وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، كما أشاد رئيس بريد مدغشقر بما توصل اليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.

جدير بالذكر أن البريد المصرى أنشأ أكبر مركز تجميع لوجيستى فى المنطقة "Consolidation Hub" لتقديم خدمات التجارة الالكترونية وتجميع واعادة توجيه البعائث البريدية حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكرى وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون وتوجو الامر الذى يعد تجسيداً واضحا للدور الإقليمى والدولى الذى يقوم به البريد المصري.