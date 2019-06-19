الالتهابات المستمرة بالجسم قد تكون أعراضا لمرض التصلب اللمفاوى

كتبت إيناس البنا

الشعور بالتهابات غير عادية أو مستمرة أو متكررة بالجسم قد تنذر بوجود مشكلة متعلقة بعدد الخلايا اللمفاوية بالجسم.

انخفاض عدد الخلايا اللمفاوية، أو قلة الخلايا اللمفاوية قد تتسبب فى التهابات غير عادية أو مستمرة أو متكررة، بالإضافة إلى علامات أخرى تشمل اتساع الطحال وتورم الغدد الليمفاوية، ومع ذلك، قد لا تؤدى الحالة بمفردها إلى حدوث أى أعراض، ويتعثر الأطباء عادة أثناء التحقق من وجود أمراض أخرى.

مرض التصلب اللمفاوى البسيط قد لا يسبب أى أعراض، ولكن الشكل الحاد للحالة يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأمراض البكتيرية والفطرية والطفيلية والفيروسية ، كما يوضح موقع" medlineplus"، وقد تصاحب هذه الالتهابات الحمى وأعراض أخرى.



الاتهابات المتكررة

تشمل أسباب قلة الخلايا اللمفية الالتهابات الفيروسية مثل السل والتهاب الكبد والإنفلونزا وفيروس العوز المناعى البشري، وتشمل الأسباب الأخرى نقص المناعة، مثل تلك المرتبطة بالعلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدى والذئبة ، وتلف النخاع العظمي.

تشكل الخلايا اللمفاوية عادة ما بين 20 إلى 40 % من جميع خلايا الدم البيضاء، وفى الأطفال يكون عدد الخلايا اللمفاوية العادية عادة أكثر من 3000 خلية لكل ميكرولتر من الدم ، فى حين أن البالغين لديهم عادة 1500 خلية لكل ميكروليتر أو أعلى.