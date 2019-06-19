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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا قيد الانشاء لمواطن فلسطينى فى مدينة أريحا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:16 ص
الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا قيد الانشاء لمواطن فلسطينى فى مدينة أريحا قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الانشاء في منطقة المطار بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال هدمت المنزل، الذى تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، والمكون من طابق واحد، يعود ملكيته للمواطن شادى سنقرط؛ بحجة عدم الترخيص.


وأضاف، أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، قبل الشروع بعملية الهدم.


ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث إن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.


ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطىء.


وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .

 


قوات الاحتلال

مدينه اريحا

الضفه الغربيه

جرافات الاحتلال

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