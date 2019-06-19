الرئيسية أخبار عالمية الاتحاد الأوروبى يتجه لتمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر بسبب ضم القرم الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:48 م جسر القرم ارشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد سيمددون على الأرجح غدا الخميس العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم لمدة ستة أشهر أخرى. الاتحاد الأوروبي روسيا جزيرة القرم زعماء الاتحاد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ميركل: رفع العقوبات الغربية عن روسيا مشروط بعودة السيادة الأوكرانية على القرم الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:53 م الأمن الروسى يعتقل مجموعة من أنصار "تنظيم إرهابى" في القرم الإثنين، 10 يونيو 2019 09:16 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟ أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية المزيد من Trending Plus
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