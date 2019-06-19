الاتحاد الأوروبى يتجه لتمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر بسبب ضم القرم

رويترز

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد سيمددون على الأرجح غدا الخميس العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم لمدة ستة أشهر أخرى.