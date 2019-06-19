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الإعدام لفران وربة منزل بتهمة هتك عرض وقتل طفلها فى السلام

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:55 م
الإعدام لفران وربة منزل بتهمة هتك عرض وقتل طفلها فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وسكرتارية حسن عبد العزيز، بالإعدام لربة منزل وفران، بتهمة هتك عرض وقتل نجل المتهمة الأولى، لعدم رغبتها فى تربيته، بالاتفاق مع المتهم ، فى السلام.

 

وكشف أمر الإحالة، قيام كل من ياسمين.ع ، ربة منزل، و أحمد.س ، فران، بالاتفاق فيما بينهما على التخلص من عمرو عبد الرحيم 11 سنه نجل المتهمة الأولى، وذلك عقب انفصالها عن والده وارتباطها بالمتهم الثانى وإنجاب طفل آخر منه، فقررا عدم الإنفاق على المجنى عليه، والتخلص منه.

تبين من أمر الإحالة الصادر بناء على تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمان باحتجاز الطفل الضحية داخل مسكنهم فى منطقة السلام، وازاحا عنه ملابسه، فيما قام المتهم الثانى بمساعد المتهمة الأولى والدة الطفل، بهتك عرضه قبل قتله، بأن لامس مناطق حساسه فى جسده مستخدما "قداحة" مشعلا النار بها، فيما قامت المتهمة الأولى بتوثيق الطفل الضحية بقصد تمكين المتهم الثانى من قتله، ثم اعتدا عليه بالضرب المبرح، حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله المستشفى مدعين أنه اختفى وعثروا عليه وهو فى هذه الحالة داخل مدخل منزلهم.

 

تبين من تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من والدة الطفل القتيل وزوجها الجديد وأنهما اتفقا على التخلص من الطفل لعدم رغبتهما فى الإنفاق عليه وانتقاما من والده، فقاما بارتكاب الواقعة.

 

تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة، التى أحالتهما لمحكمة الحنايات، التى أحالتهما لفضيلة مفتى الجمهورية، الذى صدق على قرار حكم الإعدام لما نسب لهم من تهم.


حكم الاعدام

قتل طفل

هتك عرض

قسم السلام

حوادث مرعبة

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