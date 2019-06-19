الإعدام لعامل قتل ربة منزل بمدينة نصر لسرقة "علبة سجائر وهاتف"

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، بالإعدام لعامل وذلك لقتله ربة منزل، بقصد سرقتها فى مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي تحمل رقم 32050 لسنة 2018 جنايات قسم أول مدينة نصر، قيام المتهم " عماد ا ر " 31 عام عامل، بقتل المجني عليها " منال م س " عمدا، بأن عقد العزم علي ذلك، وتسلل مسكنها ليلا لسرقتها، فوجدها بمفردها مستغرقة في نومها، وعندما استشعر باستيقاظها، أثناء شروعه في جمع المسروقات، قام بالإعتداء عليها مستخدما سلاح أبيض " سكين "، وانطلق مسرعا إلي غرفة نومها، وقام بسرقة علبة سجائر، وهاتف محمول خاص بالمجني عليها .

بدأت الواقعة عندما كانت شقيقة المجني عليها " نشوي م س " 57 سنة، مدير إدارة بوزارة المالية، وتقيم بذات العقار التي تقيم به شقيقتها المجني عليها، وعند التوجه إليها تلاحظ إليها إغلاق الباب الخاص بالممر الخلفي للقتيلة، علي غير العادة وبالتوجه وطرق الباب لم تستجب، فقامت بالدخول لمسكنها بمفتاح مستنسخ من مفاتيح سكنها كان بحوزتها، فوجدتها ملقاة علي الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة، وبجوارها السكين المستخدم في قتلها، كما اكتشفت سرقة بعض المنقولات " علب سجائر، وهاتف محمول" خاص بالمجني عليها فقامت بالإبلاغ.

ومن خلال التحريات تبين ارتكاب المتهم " عماد " للجريمة د، وبضبطه وإحضاره وبمواجهته، اعترف بإرتكابه للواقعة لسرقتها لعلمه بثراء المجني عليها ماديا، فقام بسرقتها، وفور استيقاظها، قتلها، وقام بشراء هاتفين محمول لنفسه، وبعض الملابس من خلال المبلغ المتحصل عليه من جمع المسروقات ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات، التى إحالته لفضيلة مفتى الجمهورية، الذى صدق على قرار الحكم إعدامه لما نسب إليه من تهم.