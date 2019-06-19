الإعدام لاثنين من الجماعات الإرهابية لقياممهم بأعمال عنف بالبحيرة

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن معوض الباهي وعضوية المستشارين إيهاب السعدني ورامي سعيد، بالإعدام شنقا على المتهمين "أح.ش"، و"م.ز.و" المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالقيام بأعمال عنف وإطلاق النيران على مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة فى القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات أبو المطامير.

كما قضت المحكمة بالحكم على "إ م.ش" و"أ.ي.ي" بالسجن 3 سنوات و"ه.أ.م" و"ر.ع.م" و"ر.ف.م"،10 سنوات وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتدمير أبراج كهرباء الضغط العالي وإطلاق النيران على قسم شرطة أبوالمطامير.