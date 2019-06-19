الإسكان: نستهدف التوسع فى إنشاء المدن الذكية ضمن مدن الجيل الرابع

استعرضت وزارة الإسكان الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية 2025 والتى تستهدف التوسع فى إنشاء المدن الذكية من مدن الجيل الرابع من المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة "الفرص والتحديات فى أفريقيا.. البيئة والموارد"، فى اليوم الثانى لمؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتحسين مناخ إدارة الأعمال على أن تكون القاهرة مركز للتراث والتاريخ، ويتم دعم التنمية في 14 مدينة جديدة علي مستوي الجمهورية منها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.