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الأوقاف: دورات عن فقه الحج وتجهيز الخطباء المرافقين لبعثة الحجاج علميا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:03 م
الأوقاف: دورات عن فقه الحج وتجهيز الخطباء المرافقين لبعثة الحجاج علميا وزارة الأوقاف

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أكدت وزارة الأوقاف، نجاح دورة فقه الحج على مستوى المحافظات، والتى شملت الدعاة والواعظات فى الوزارة.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن دورات فقه الحج شملت كل الدعاة والواعظات فى أنحاء الجمهورية فى أكبر دورة علمية تطلقها أى مؤسسة مصرية.

وأضاف طايع، لـ "اليوم السابع"، أن علماء الأوقاف هم نموذج للعمل المشرف، وأكثر جهة تهتم بالعلم فى مصر حيث تدرب 65 ألف أمام وعدد متقارب من خطباء المكافأة فى دورتين متوازيتين خلال أيام ما يبشر بنهضة فكرية وعلمية يقودها الدعاة.

ولفت طايع، إلى أن المدرب والمتدرب من الوزارة، وجاءت الدورة لتهيئة المناخ توازيا مع تنظيم رحلة الحج وإشباع الجمهور من الحديث العلمى عن الحج وتجهيز الخطباء المرافقين لبعثة الحج علميا، مشيرا إلى أن الدعاة درسوا فقه الحج لكن العلم لا نهاية له.

 


وزارة الاوقاف

فقه الحج

خطباء الاوقاف

الدعاة

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