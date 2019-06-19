الأوقاف تنظم ثلاث قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) الجمعة القادمة بتاريخ : ( 17 شوال 1440 هـ ) الموافق (21 يونيو 2019م)، تحت عنوان: " مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر"
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :-
الدكتور/ رمضان عبد السميع إبراهيم.
الدكتور/ محمد أحمد حامد عبد الصمد.
الشيخ / أحمد عواد عدس.
الشيخ / محمد عبد الموجود عبد الغني.
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة مطاى) ، ويشارك فيها كل من :-
الشيخ / قطب عبد الكريم قطب.
الشيخ / جميل إبراهيم محمود.
الشيخ / أشرف عبد الخالق محمد.
الشيخ / عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح.
الشيخ / رمضان زكي محمد.
الشيخ / حسني عبد ربه عبد الرحيم.
الشيخ / شعبان عبد العظيم علي .
الشيخ / أحمد محمد علي دياب .
الشيخ / حسام محمد أحمد .
الشيخ / خالد عبد الفتاح أحمد .
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :-
الشيخ / أحمد محمود حمدي شحاتة.
الشيخ / أحمد الكومي محمد الصباغ .
الشيخ / أحمد رجب السيد عبد الله حديفة.
الشيخ / أحمد صالح خضيري الخولي.
الشيخ / أحمد عبد العزيز عبد المنعم .
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