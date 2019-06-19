الأوقاف تصدر كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة ”باللغة الفرنسية"

أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف الترجمة الفرنسية لكتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة".

ويهدف الكتاب إلى إبراز أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

ويفرق الكتاب بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التى تحاول القفز فوق سلطة الدولة.

ويؤكد الكتاب أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، ويبين بوضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.