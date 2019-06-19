الأسهم الأوروبية تتحسس خطاها والأنظار على مجلس الاحتياطى

رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر اليوم الأربعاء انتظارا لبيان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد يوم من تصريحات تشي بالتيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي أثارت الآمال في خطوات أمريكية مماثلة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة عند الإغلاق مع تراجع الأسهم الآمنة نسبيا أكثر من غيرها، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.4 بالمئة.

وقال مايك فان دولكن مدير الأبحاث في أكسيندو ماركتس "مازال هناك عامل شهية للمخاطرة، والفضل يرجع إلى المركزي الأوروبي وآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة.

"قد لا يكون وشيكا لكن إمكانية حدوث ذلك قبل نهاية السنة تكفي لكي يستمر إقبال الأسواق على المخاطرة أكثر."

كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أشار إلى إمكانية العودة إلى شراء السندات وخفض أسعار الفائدة إذا لم يتحسن الاقتصاد، ليحقق ستوكس 600 أفضل أداء له في خمسة أشهر أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبدي البنك المركزي الأمريكي موقفا مماثلا في ختام اجتماعاته الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية واحدا بالمئة، مواصلة موجة مكاسبها بفضل أنباء أن الصين والولايات المتحدة تعيدان إطلاق محادثات التجارة قبيل اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع القادم.

ودعم إحياء محادثات التجارة أسهم صناع الرقائق أيضا، ليرتفع سهم سيلترونيك الألمانية خمسة بالمئة بعد انخفاض حاد يوم الثلاثاء.