الأسبوع المقبل مقابلات المؤجلين دفعة 2016 جامعة أسيوط المتقدمين لـ" معاون نيابة إدارية "

كتب عبد الله محمود

حددت هيئة النيابة الإدارية، مواعيد مقابلات المؤجلين من دفعة 2016، جامعة أسيوط، " معاون نيابة إدارية"، وذلك أيام السبت والأحد والأثنين " 22، 23، 24 " يونيو الجارى، فى تمام الساعة الـ 10 صباحا.

كما نوهت النيابة، عن إتاحة خدمة الدخول على الموقع الرسمى لها، وذلك للاستعلام عن مواعيد المقابلة، لكل متقدم، عن طريق ادخال الرقم القومي الخاص به على الموقع الرسمى لهيئة النيابة الإدارية.

وأكدت النيابة على ضرورة اتباع التعليمات الأتية لكل متقدم، على الاتى:

1. على كل متقدم ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به

2. عند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى.الأمانة العامة بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.