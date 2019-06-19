سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة أرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 39
شبين الكوم 23 38
طنطا 23 37
دمنهور 23 35
الإسكندرية 23 32
بلطيم 23 32
مطروح 21 31
السلوم 20 32 
سيوة 24 41
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 38
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 38
العريش 21 33
رفح 21 33 
رأس سدر 26 39 
نخل 19 38 
نويبع 26 34 
طابا 24 36 
كاترين 17 32 
الطور 26 40 
شرم الشيخ 26 38 
الغردقة 27 39
مرسى علم 26 38 
الفيوم 24 40
بنى سويف 24 40 
المنيا 25 41
أسيوط 25 42 
سوهاج 26 42 
قنا 26 42
الأقصر 27 42 
أسوان 28 43 
أبوسمبل 28 41 
الوادي الجديد 24 43 
شلاتين 25 36
أبو رماد 25 35 
حلايب 27 34
رأس حدربة 27 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43 
المدينة 27 42 
الرياض 30 44 
المنامة 33 40
أبوظبي 30 41
الدوحة 35 44
الكويت 31 45
دمشق 15 32
بيروت 24 28 
عمان 16 30
القدس 18 29 
غزة 20 29 
بغداد 26 41
مسقط 32 38 
صنعاء 16 30
الخرطوم 29 42 
طرابلس 21 28 
تونس 17 31
الجزائر 19 25
الرباط 13 24 
نواكشوط 25 34
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 15 28 
إسطنبول 22 30 
إسلام آباد 24 38
نيودلهى 27 37
جاكرتا 24 32
بكين 22 33
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 19 27
أثينا 20 30 
روما 16 30
باريس 14 24 
مدريد 15 29
برلين 18 30 
لندن 12 19
مونتريال 16 26 
موسكو 15 27 
نيويورك 18 23
واشنطن 20 28 

الأرصاد

درجات الحرارة

اخبار الطقس

هيئة الارصاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: الصيف يبدأ الجمعة مع افتتاح أمم إفريقيا ونصائح للمشجعين بغطاء الرأس

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:36 م

الأرصاد الإماراتية تحذر من الضباب وتدنى مدى الرؤية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:25 ص

خلوا بالكم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد: زيادة الحرارة مستمرة حتى الخميس.. وتطمئن: حرارة الجو لن تتعدى الـ38 درجة بالعاصمة.. وتكشف: الرطوبة سبب الاحساس بالحر

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:47 م

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:20 م

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة