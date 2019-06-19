الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه حالة الطقس هذه الأيام شهدت ارتفاع تدريجى وطفيف متوقع ان يستمر لنهاية الأسبوع، موضحا أن درجات الحرارة بنهاية الأسبوع ستكون أعلى من المعدل بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات .

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن نسب الرطوبة بالعاصمة تصل 85% ، لافتا إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة على الطرق ولكنها غير مؤثرة .

وطمأن مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تأثرنا بالموجة الحارة التى تشهدها دول الخليج، موضحا أن الموجة الحارة التى تشهدها دول الخليج والارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة هناك راجع لتأثر دول الخليج بكتل هوائية من منخفض الهند الموسمى ، لافتا إلى أن وجود البحرين الأحمر والمتوسط يقلل من حدة تأثر البلاد بهذه الموجة حيث أن مرور هذه الكتل الهوائية يحد من درجات حرارتها ولكنه يعمل على زيادة معدلات الرطوبة.

وتشهد البلاد ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويستمر لنهاية الأسبوع وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، بطقس يبدأ مائل للحرارة اليوم على العاصمة ليصبح حارا مع اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وسط توقعات باستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء بالجمهورية .