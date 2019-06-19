افتتاح ورشة العمل التحضيرية لدمج التنوع البيولوجى فى السياحة

بدأت صباح اليوم، فعاليات ورشة العمل التحضيرية لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة بمصر والممول من مرفق البيئة العالمى وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشاركة ممثلى وزارات السياحة والتخطيط، والجهات المعنية، بهدف وضع صورة واضحة عن تأثير السياحة على التنوع البيولوجى وتحديد الأدوار وآليات التنسيق المشترك.

وأكدت الوزارة، على أهمية هذا المشروع لإحداث نقلة فى مجالى السياحة والبيئة، واستعرضت نظرة عامة حول المشروع فى إطار خطة عمل الحكومة المصرية ورفع الطموح من دمج التنوع البيولوجى فى القطاعات التنموية إلى صون الموارد الطبيعية، فى إطار عمل الحكومة خلال الفترة الماضية على اعداد وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة ومن أهدافها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم وضع أهداف استراتيجية للتنمية المستدامة لكل قطاع فى الدولة تم ترجمتها فى برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت إلى أن المشروع يعد نموذجا حقيقيا للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة لصون الموارد الطبيعية من أجل صالح الدولة المصرية والأجيال القادمة، حيث لم يعد مراعاة البعد البيئي عائقا للسياحة، فأصبحا وجهان لعملة واحدة، مشددة على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الجهات الشريكة من وزارات ومجتمع مدني وقطاع خاص لإنجاح هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

كما تناولت عدد من المحاور التي تراعيها وزارة البيئة في مجال صون الموارد الطبيعية ومنها تكلفة اهدار الموارد نتيجة الممارسات البيئية الخاطئة والعائد الاقتصادي من مراعاة البعد البيئي في التنمية، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية في العمل البيئي، إلى جانب الجزء التنظيمي والذي يعمل عليه المشروع لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى العمل رفع وعي القطاع الخاص بدوره في دفع العمل البيئي.

ومن جانبه، أشاد المهندس عماد حسن مستشار وزيرة السياحة لشئون الطاقة برفع درجة التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة لصون الموارد الطبيعية، والجهود المبذولة من وزارة البيئة لرفع الوعي لدي العاملين بقطاع السياحة بمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته.

كما أشار سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، إلى أن مصر لديها فرصة عظيمة لتتحول للسياحة المستدامة وانها من الدول التي بدأت مبكرا في العمل بتوصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر ومنها دمج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة.