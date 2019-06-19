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اعراض الاكتئاب اضطرابات النوم والارهاق

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:00 ص
اعراض الاكتئاب اضطرابات النوم والارهاق علامات الاكتئاب ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هل تشعر بالحزن الشديد؟.. هل تفكر في الانتحار؟ هل ترغب في الجلوس وحيدا وتتجنب التحدث مع الآخرين؟.. هذه علامات تشير إلى إصابتك بالاكتئاب، وعليك التعرف على باقي أعراض الإصابة بالاكتئاب، وتجنب هذا الأمر تفاديا للإصابة بأي مشاكل صحية قد تترتب نتيجة للاكتئاب.

أعراض كثيرة تشير إلى أن هذا الشخص يعاني من الإصابة بالاكتئاب ويجب علاج الأمر بأسرع وقت، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل هذه الأعراض وأشهرها وفقا لموقع "webmed".

اعراض الاكتئاب
 

وعن اعراض الاكتئاب، يجب عليك قراءة القادم لكي تستطيع أن تقيم نفسك، ومنها:

-يصاب الشخص المصاب بالاكتئاب بمشاعر الحزن، التي تسيطر عليه بشكل كبير، ويجب أن يتوخي الحذر لأنها في الكثير من الأحيان تقود صاحب المشكلة للانتحار في بعض الأحيان.

-البكاء المستمر يعد من أبرز العلامات والأعراض التي تخص الاكتئاب.

-العديد من المشاعر السلبية التي تسيطر على الشخص، أبرزها اليأس.

-يكون الشخص المصاب بالاكتئاب  متقلب المزاج بشكل كبير،  ويجب علاج هذا الأمر بشتى الطرق، لأنه يعرضه للعديد والكثير من المشاكل.

-الشعور بالإحباط يعد من الأمور الطبيعية التي يشعر بها الشخص المكتئب.

-فقدان الاهتمام بأي شيء حتي الأشياء التي كان يحبها ويفضلها سابقا.

-يفقد المتعة والسعادة، ولا يستطيع التعايش مع الأشخاص بشكل طبيعي.

-يصاب الأشخاص المصابون بالاكتئاب باضطرابات في النوم، وعدم القدرة علي أخذ القسط الكافي من النوم، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل للأشخاص ويتسبب في تعرض حياتهم للخطر، ويزيد من فرص إصابتهم بالوفاة.

-يشعر الأشخاص المصابون بالإكتئاب بمشكلة كبيرة وهي الإرهاق  والاجهاد وعدم الرغبة في ممارسة الحياة .

-فقدان  الشهية وفقدان الوزن، يعد من أشهر الأشياء التي يشعر بها الأشخاص المصابون بالإكتئاب.

 


الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

اسباب الاكتئاب

علاج الاكتئاب

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