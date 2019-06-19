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اعتماد نتائج امتحانات مدارس التمريض بالإسكندرية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:33 ص
اعتماد نتائج امتحانات مدارس التمريض بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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اعتمد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل للصفين الأول والثانى للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن العام الدراسى 2018 / 2019 .
 
وبلغ عدد الطالبات الناجحات فى الصف الأول، 395 طالبة من بين 415 طالبة، تقدمن للامتحان بنسبة نجاح 95.2%، حيث تقدم للامتحانات 415 طالبة نجح، و99.7% للصف الثانى، بينما تقدم لامتحانات الصف الثانى 314 طالبة نجح منهم 313 طالبة، بنسبة نجاح 99.7%.
 
 
وحصلت مدرسة برج العرب على المركز الأول فى النسبة المئوية للنجاح فى الصف الأول، حيث تقدم للامتحانات 59 طالبة نجحن جميعا بنسبة نجاح 100%، تلتها مدرسة مستشفى الجمهورية، حيث تقدم للامتحانات 74 طالبة، نجح منهن 72 طالبة بنسبة نجاح 97.3%، ثم مدرسة مستشفى دار إسماعيل، حيث تقدم للامتحانات 133 طالة نجح منهن 126 طالبة بنسبة نجاح 94.7%.
 
 
وفى امتحانات الصف الثانى، حققت جميع المدارس التابعة للمديرية نسبة نجاح 100%، عدا مدرسة مستشفى دار إسماعيل، التى حققت نسبة نجاح 98.9%، بنجاح 88 طالبة من بين 89 طالبة تقدمن للامتحان.
 
 

محافظه الاسكندريه

مدارس التمريض

صحه الاسكندريه

وزاره الصحه

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