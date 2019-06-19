اعتماد نتائج امتحانات مدارس التمريض بالإسكندرية

اعتمد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل للصفين الأول والثانى للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن العام الدراسى 2018 / 2019 .
وبلغ عدد الطالبات الناجحات فى الصف الأول، 395 طالبة من بين 415 طالبة، تقدمن للامتحان بنسبة نجاح 95.2%، حيث تقدم للامتحانات 415 طالبة نجح، و99.7% للصف الثانى، بينما تقدم لامتحانات الصف الثانى 314 طالبة نجح منهم 313 طالبة، بنسبة نجاح 99.7%.
وحصلت مدرسة برج العرب على المركز الأول فى النسبة المئوية للنجاح فى الصف الأول، حيث تقدم للامتحانات 59 طالبة نجحن جميعا بنسبة نجاح 100%، تلتها مدرسة مستشفى الجمهورية، حيث تقدم للامتحانات 74 طالبة، نجح منهن 72 طالبة بنسبة نجاح 97.3%، ثم مدرسة مستشفى دار إسماعيل، حيث تقدم للامتحانات 133 طالة نجح منهن 126 طالبة بنسبة نجاح 94.7%.
وفى امتحانات الصف الثانى، حققت جميع المدارس التابعة للمديرية نسبة نجاح 100%، عدا مدرسة مستشفى دار إسماعيل، التى حققت نسبة نجاح 98.9%، بنجاح 88 طالبة من بين 89 طالبة تقدمن للامتحان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة