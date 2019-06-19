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استمرار حوادث الطعن فى لندن.. تفاصيل 5 جرائم فى 6 أيام

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:53 م
استمرار حوادث الطعن فى لندن.. تفاصيل 5 جرائم فى 6 أيام الشرطة البريطانية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" أن الشرطة البريطانية تحقق فى خامس جريمة فى لندن خلال ستة أيام بعد وفاة آخر ضحية تعرضت لحادث طعن أثناء تلقيها العلاج فى المستشفى.

 

وعثرت الشرطة والمسعفون الذين استدعوا بعد مشاجرة فى طريق ويلبيك، بارنيت، حوالى الساعة 11.50 مساء يوم الثلاثاء، حيث تعرض ثلاثة رجال للطعن. وتوفى رجل فى الثلاثينيات من عمره بعد نقله إلى المستشفى بعد منتصف الليل بفترة قصيرة.

 

وقالت شرطة العاصمة، إن رجلين آخرين أصيبا - أحدهما فى العشرينات من عمره والآخر فى الثلاثينات من عمره - لم يكن فى حالة تهدد حياته.

 

فى صباح يوم الأربعاء، كان محققو القتل يحققون فى الشارع السكنى ويستجبون معظم المنازل، حيث تم تطويق المنطقة المحيطة بمكان القتال.

 

وقالت الشرطة أن التحقيقات مستمرة ولم تقع أى اعتقالات، وحثت أى شهود أو مخبرين محتملين على الاتصال بهم.

 

ويأتى القتل الأخير بعد وفاة رجل فى الأربعينات من عمره فى الشارع فى ستراتفورد فى وقت مبكر من صباح الاثنين، بعد أن تعرض للطعن عدة مرات

 

تبع ذلك القتل ثلاثة فى غضون 24 ساعة، بما فى ذلك اثنين من المراهقين الذين تعرضوا لهجوم قاتل بعد ظهر يوم الجمعة

 

كما قُتلت إنيولا ألوكو، البالغة من العمر 19 عامًا، من ثيسميد، جنوب شرق لندن، بالرصاص فى هارتفيل رود، بلومستيد، قبل الساعة 5 مساءً بفترة قصيرة.

 


حوادث الطعن

جرائم الطعن فى لندن

لندن

هجوم السكين

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