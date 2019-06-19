استعدادات الكهرباء لتأمين توفير الطاقة لاستادات أمم أفريقيا.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" استعدادات شركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية خلال استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للعام 2019، بشركات شمال القاهرة والإسكندرية والقناة لتوزيع الكهرباء لتأمين وكفاءة التغذية الكهربائية، وتجهيز الاستادات التى ستقام عليها مباريات البطولة.



أولاً: ما تم تجهيزه باستاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى:-

1- مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالاستادات الثلاثة والتأكد من جاهزيتها.

2- التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أى مناورات أثناء التأمين، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أى مناورات أثناء التأمين.

3- التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى بإستاد القاهرة من ثلاثة مصادر للتغذية، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 122 كشافا.

4- تأمين التغذية الكهربائية لاستاد القاهره من خلال 12 ماكينة ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 15 فنى و5 مهندسين.

5- التغذية الكهربائية لاستاد السلام من مصدرين للتغذية (مصدر أساسى وآخر احتياطى)، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 113 كشافا، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 7 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنيين و3 مهندسين.

6- التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى باستاد الدفاع الجوى من ثلاثة مصادر للتغذية، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 119 كشافا، وسيتم التغذية الكهربائية للملعب الفرعى من مصدرين للتغذية، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 10 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنى و3 مهندسين.

7- تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

ثانيًا: تأمين التغذية الكهربائية لاستاد استاد الإسكندرية الرياضى:

1- تأمين جميع غرف استاد الإسكندرية الرياضى بأكثر من مصدر رئيسى جهد متوسط من محطة محولات (وسط المدينة ـ محرم بك ـ المنشية ـ جنوب كرموز)، وعمل إحلال كلى لجميع كابلات الجهد المتوسط الداخلية الخاصة بالاستاد من كابلات زيتى إلى كابلات XLPE بعدد (7) كابلات بطول 1700 متر لتتناسب مع اللوحات الحلقية الجديدة وتم مد كابل مقطع 3× 240 + 120 بطول 220 مترا لتغذية البوابة الإلكترونية، وتم الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتأمين استاد الإسكندرية الرياضى، وكذلك ملاعب التدريب ومقار الإقامة بعدد (14) وحدة ديزل، ومراجعة عدد (7) وحدات ديزل خاصة تابعة للجهات.

2- تجهيز فرق طوارئ بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات (7 فنيين و18 مهندسا) لمواجهة أى أزمة طارئة.

3- جميع المولدات التى سيتم الدفع بها لتأمين البطولة الإفريقية يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها ويتم عمل الاختبارات اللازمة، وعمل الاختبارات وقياس الأحمال الخاصة باستاد الإسكندرية الرياضى، وكذلك ملاعب التدريب، وتم عمل قياسات شدة الاستضاءة وتم عمل اختبارات وتجربة على وحدات توليد الديزل التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المركبة، وتم اختبار وتجربة أحمال المقصورة على وحدة توليد ديزل.



ثالثا استاد النادي الإسماعيلى واستاد السويس الرياضى:

1- مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين.

2- مراجعة الشبكة الكهربائية بكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس حيث تم إحلال الموزع الرئيسي لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى حوالى 7 ملايين جنيه، وتم عمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة بإستاد السويس قدرة 1000 كيلوفولت أمبير.

3- إحلال المحولات والموزعات الحلقية ولوحات الجهد المنخفض ففى إستاد الإسماعيلية و إحلال عدد (3) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير وتركيب عدد (4) محولات 500 كيلوفولت أمبير وإحلال محول المقصورة من قدرة 500 كيلوفولت أمبير إلى 1000 كيلوفولت أمبير.

4- فى إستاد السويس تم إحلال عدد (4) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير إلى 500 كيلوفولت أمبير وإحلال الموزعات ولوحات المنخفض، وتم إحلال وحدات الربط مع الديازل وكذلك إحلال كابلات الجهد المنخفض بمقاطع تتناسب مع الأحمال، تم استكمال تركيب الكشافات بأبراج الإضاءة بما يحقق شدة الاستفادة المطلوبة.

5- تأمين التغذية من خلال وحدات التوليد ملك شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث سيتم تأمين كل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بواقع عدد (12) وحدة توليد بكل استاد على النحو التالى:

- عدد (2) وحدة توليد لكل برج بإجمالي عدد (8) وحدات.

- عدد (2) وحدة توليد للتلفزيون.

- عدد (1) وحدة توليد للشاشة.

- عدد (2) وحدة توليد للمقصورة.

أولا ما تم تجهيزه باستاد القاهره والسلام والدفاع الجوى:

1- مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالاستادات الثلاثة والتأكد من جاهزيتها.

2- التنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أى مناورات أثناء التأمين، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أى مناورات أثناء التأمين.

3- سيتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى بإستاد القاهرة من ثلاثة مصادر للتغذية، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 122 كشافا.

4- تأمين التغذية الكهربائية لاستاد القاهره من خلال 12 ماكينة ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 15 فنيا و5 مهندسين.

5- سيتم التغذية الكهربائية لإستاد السلام من مصدرين للتغذية (مصدر أساسى وآخر احتياطى)، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 113 كشاف ، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 7 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة ، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنين و3 مهندسين.

6- سيتم التغذية الكهربائية للملعب الرئيسى بإستاد الدفاع الجوى من ثلاثة مصادر للتغذية ، وتتم الإنارة من (4) أبراج تشتمل على 119 كشاف، وستتم التغذية الكهربائية للملعب الفرعى من مصدرين للتغذية، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 10 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، وماكينة للتليفزيون تابعين لشركة شمال القاهرة، ويتواجد طاقم للتأمين يتكون من 8 فنى و3 مهندسين.

7- تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية، وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة، وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.



ثانيًا: تأمين التغذية الكهربائية لاستاد استاد الإسكندرية الرياضى:

1- تأمين جميع غرف استاد الإسكندرية الرياضي بأكثر من مصدر رئيسي جهد متوسط من محطة محولات (وسط المدينة ـ محرم بك ـ المنشية ـ جنوب كرموز)، وعمل إحلال كلي لجميع كابلات الجهد المتوسط الداخلية الخاصة بالاستاد من كابلات زيتى إلى كابلات XLPE بعدد (7) كابلات بطول 1700 متر لتتناسب مع اللوحات الحلقية الجديدة وتم مد كابل مقطع 3× 240 + 120 بطول 220 متر لتغذية البوابة الإلكترونية، وتم الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتأمين استاد الإسكندرية الرياضي وكذلك ملاعب التدريب ومقار الإقامة بعدد (14) وحدة ديزل، ومراجعة عدد (7) وحدات ديزل خاصة تابعة للجهات.

2- تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات (عدد 7 فنيين وعدد 18 مهندس) لمواجهة أى أزمة طارئة.

3- جميع المولدات التي سيتم الدفع بها لتأمين البطولة الإفريقية يتم عمل الصيانة الدورية والوقائية لها ويتم عمل الاختبارات اللازمة، و عمل الاختبارات وقياس الأحمال الخاصة بإستاد الإسكندرية الرياضي وكذلك ملاعب التدريب، وتم عمل قياسات شدة الاستضاءة، وتم عمل اختبارات وتجربة على وحدات توليد الديزل التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المركبة، وتم اختبار وتجربة أحمال المقصورة على وحدة توليد ديزل.

ثالثا استاد النادي الإسماعيلي واستاد السويس الرياضى:

1- مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين.

2- مراجعة الشبكة الكهربائية بكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس، حيث تم إحلال الموزع الرئيسي لكل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بتكلفة تصل إلى حوالى 7 ملايين جنيه، وعمل صيانة جسيمة على كشك المقصورة بإستاد السويس قدرة 1000 كيلوفولت أمبير.

3- إحلال المحولات والموزعات الحلقية ولوحات الجهد المنخفض ففى إستاد الإسماعيلية و إحلال عدد (3) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير وتركيب عدد (4) محولات 500 كيلوفولت أمبير وإحلال محول المقصورة من قدرة 500 كيلوفولت أمبير إلى 1000 كيلوفولت أمبير.

4- فى إستاد السويس تم إحلال عدد (4) محولات قدرة 300 كيلوفولت أمبير إلى 500 كيلوفولت أمبير وإحلال الموزعات ولوحات المنخفض ، وتم إحلال وحدات الربط مع الديازل وكذلك إحلال كابلات الجهد المنخفض بمقاطع تتناسب مع الأحمال ، تم استكمال تركيب الكشافات بأبراج الإضاءة بما يحقق شدة الاستفادة المطلوبة.

5- تأمين التغذية من خلال وحدات التوليد ملك شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث سيتم تأمين كل من استاد الإسماعيلية واستاد السويس بواقع عدد (12) وحدة توليد بكل استاد على النحو التالى:

- عدد (2) وحدة توليد لكل برج بإجمالي عدد (8) وحدات.

- عدد (2) وحدة توليد للتلفزيون.

- عدد (1) وحدة توليد للشاشة.

- عدد (2) وحدة توليد للمقصورة.