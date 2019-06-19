سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" عليه قبل أسبوعين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:47 ص
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" عليه قبل أسبوعين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد فلسطينى مقدسى من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى "مستعربين" قبل نحو أسبوعين.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلى، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.


وكان مستعربون قد اعتدوا على المواطن أبو ميالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته فى المخيم، وتم نقله إلى المستشفى وبقي فيها حتى ارتقى شهيدا صباح اليوم.
من جانبها، نعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدرى بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجارى.

 


قوات الاحتلال

القدس

استشهاد فلسطينى

مخيم شعفاط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة