استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" عليه قبل أسبوعين

رام الله (أ ش أ)

استشهد فلسطينى مقدسى من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى "مستعربين" قبل نحو أسبوعين.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلى، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.



وكان مستعربون قد اعتدوا على المواطن أبو ميالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته فى المخيم، وتم نقله إلى المستشفى وبقي فيها حتى ارتقى شهيدا صباح اليوم.

من جانبها، نعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدرى بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجارى.