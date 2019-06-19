ارتفاع حصيلة اشتباكات قوات الجيش السورى والمسلحين فى إدلب لـ 55 عنصرا

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بارتفاع حصيلة الاشتباكات بين عناصر قوات الجيش السورى والفصائل المعارضة، اليوم الأربعاء، قرب محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا إلى 55 عنصرا.

وقال المرصد - حسبما أفادت قناة العربية "الحدث" الإخبارية - "إن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالى، وتسببت بمقتل 41 عنصرا من الفصائل المعارضة و14 عنصرا من القوات السورية.



وكانت الأمم المتحدة قد دعت موسكو وأنقرة الضامنتين لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا إلى العمل على استقرار الوضع وإعادة الهدوء في إدلب دون تأخير.