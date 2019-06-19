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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:55 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحا 9.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2638.42 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 58.1 مليون سهم محققة ما قيمته 68.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1392 صفقة ل25 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 4 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.07%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.34%، ثم سهم دار التكافل بنسبة 2.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.12%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 0.90%.
 
 
 

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