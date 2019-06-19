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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:03 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحا 2.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1454.1 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.4 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.73% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.92% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.
 

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