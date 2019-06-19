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ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ227.3 ألف فدان.. ولجان المتابعة تواصل الحصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ227.3 ألف فدان.. ولجان المتابعة تواصل الحصر زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ227 ألفًا و340 فدانًا الموسم الحالى، وجارى الحصر للمساحات المنزرعة بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول.

 

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحًا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى 227 ألفًا و340 فدانًا فدان، وهناك لجان متابعة لحصر جميع المساحات المنزرعة والمتابعة الدورية للمحصول لزيادة الإنتاج.
 

وأضاف "يوسف"، أن منذ بدء الموسم الصيفى تعمل الإدارة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أى مخالفات قد تحدث أى اختناقات فى عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.


القطن

مستلزمات الانتاج

مديريات الزراعة

الأسمدة

الزراعات الصيفية

اخبار

خبر

القطن المصرى

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