اتفاق بين شركة مصر الجديدة للإسكان وجهاز الشروق لتوفير أتوبيسات لهليوبوليس

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر، بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وجهاز تنمية مدينة الشروق، تم عقد اجتماع اليوم بجهاز تنمية مدينة الشروق بين المهندس عبد الرؤف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال بيان الشركة، إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على المضى قدما فى دراسة توفير وسيلة نقل "اتوبيسات" بين مدينة الشروق، ومدينة هليوبوليس الجديدة، بما يوفر الانتقال الداخلى لسكان المدينتين.

كما تم الاتفاق على دراسة كيفية إمداد مدينة هليوبوليس بالمياه العكرة من مدينة الشروق ،لرى المسطحات الخضراء ،مع استمرار الاجتماعات التنسيقية بما يخدم المدينتين مستقبلا.