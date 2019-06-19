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إيران: نبدأ من أول يوليو اتخاذ الخطوة الثانية لتقليص التزامنا بالاتفاق النووى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:14 م
إيران: نبدأ من أول يوليو اتخاذ الخطوة الثانية لتقليص التزامنا بالاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى علي شمخاني قوله اليوم الأربعاء، إن طهران تجرى محادثات مع روسيا والصين بشأن آلية محتملة للتسوية فى حال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن الاتفاق النووى.

وقالت إيران في مايو إنها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.

وأضافت إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما.

وأجبرت العقوبات الأمريكية دولا في أنحاء العالم على مقاطعة النفط الإيراني لتجنب التعرض لعقوبات أيضا.

ونقلت وكالة تاس عن شمخاني قوله إن بوسع إيران حل مسألة تصدير النفط.


ايران

الاتفاق النووى

روسيا

الصين

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