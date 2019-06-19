إيران: نبدأ من أول يوليو اتخاذ الخطوة الثانية لتقليص التزامنا بالاتفاق النووى

وقالت إيران في مايو إنها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.
وأضافت إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما.
وأجبرت العقوبات الأمريكية دولا في أنحاء العالم على مقاطعة النفط الإيراني لتجنب التعرض لعقوبات أيضا.
ونقلت وكالة تاس عن شمخاني قوله إن بوسع إيران حل مسألة تصدير النفط.
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