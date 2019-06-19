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إنشاء وتجديد محولات وموزعات وشبكات كهرباء بالشرقية بتكلفة 439 مليون جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:05 م
إنشاء وتجديد محولات وموزعات وشبكات كهرباء بالشرقية بتكلفة 439 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – فريق المحافظات

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نفذت محافظ الشرقية مشروعات لتطوير الكهرباء بنطاق المحافظة، بتكلفة مالية تبلغ  439 مليون جنيه خلال عام 2018 / 2019، شملت محولات وموزعات وشبكات جهد متوسط ومنخفض، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتلبية كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء .

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة مستقبلية بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة بالفعل لتأمين الكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر.

 

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

 

وأوضح  أن شركة كهرباء الشرقية قامت بالانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد "موزعات جهد متوسط هوائي بتكلفة 41 مليون جنيه، شبكات جهد متوسط  كابلات بتكلفة 130 مليون جنيه، شبكات جهد منخفض بتكلفة 23 مليون جنيه، محولات وأكشاك بتكلفة 20 مليون وجاري تسليمها لدخولها الخدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 214 مليون جنيه، كما جاري الانتهاء من تنفيذ إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط بمراكز "فاقوس - الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم" بإجمالي تكلفة مالية تبلغ 225 مليون جنيه .

وعلى جانب آخر، أكد وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع إدارة ري غرب فاقوس، الانتهاء من إجراء أعمال صيانة عاجلة لكوبري عزبة الشلوية التابعة للوحدة المحلية بالنوافعة مركز فاقوس وسد الفتحات الموجودة بالكوبرى، وذلك استجابة لشكوى أهالي العزبة بخصوص سقوط قطع من كوبري الشلوية ووجود فتحات به ليأمر المحافظ بسرعة فحص الشكوى وإصلاح الكوبري وسد الفجوات  به وإنارته.

وتمت أعمال صب الخرسانة بعد فرش الحديد وسد الفتحات الموجودة بالكوبري وتهيئته أمام حركة المواطنين، ذلك تنفيذا لتوجهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين والرد علي شكواهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد مسئولاً يستمع إليه ويلبي مطالبه.


الشرقيه

كهرباء الشرقيه

مشروعات تنمويه

كوبرى الشلويه

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