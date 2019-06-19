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إنشاء خط نقل برى بين مصر وتشاد بتكلفة 33 مليار جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:56 م
إنشاء خط نقل برى بين مصر وتشاد بتكلفة 33 مليار جنيه خط نقل برى بين مصر وتشاد بتكلفة 33 مليار جنيه
كتب على عبد الرحمن

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كشفت الحكومة، عن شبكة نقل برى جديدة سيتم إنشاؤها بين مصر وتشاد، عبر منطقة شرق العوينات وحتى منطقة أم الجرس التشادية كمرحلة أولى بطول 1103 كم منها 242 كم داخل الحدود المصرية، و310 داخل الحدود الليبية و441 داخل الحدود التشادية بتكلفة 33 مليار جنيه

 

وأكدت الحكومة، خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، على أنه سيتم إنشاد محور القاهرة - كيب تاون والذى سيبلغ طوله 10238 مرورا بعدد 9 دول أفريقية وهى " مصر- السودان - أثيوبيا- كينيا- تنزانيا- زامبيا- زيمباوى - بتسوانا - جنوب إفريقيا" وتكون المسافة الواقعة داخل الحدود المصرية تبلغ 1155.

 

ولفتت الحكومة، إلى أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد يربط بين مدينة أبو حمد السودانية ومدينة أسوان المصرية وبطول 609 كم منها 269 كم داخل الأراضى المصرية و340 كيم داخل السودان.

 

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم،.

 

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الإفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.

 


المدن الافريقيه

مشروعات النقل

مشروعات النقل بين مصر وأفريقيا

الطرق البرية فى أفريقيا

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