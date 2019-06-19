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إنارة 142 عامود إضاءة ديكورى بحديقة ومحيط استاد الإسكندرية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:01 ص
إنارة 142 عامود إضاءة ديكورى بحديقة ومحيط استاد الإسكندرية إطلاق الكهرباء على 142 عامود اضاءة ديكوري
الاسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى وسط الاسكندرية الانتهاء من إنارة وإطلاق التيار بعدد 142 عامود ديكورى بكشافات ليد، بمحيط وحديقة الاستاد، تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس الحى، وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء .
 
يأتى ذلك في إطار أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بحديقة ومحيط استاد الاسكندرية استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل ودهانها أثناء عملية الاستعداد للبطولة الأفريقية، بجانب أعمال الطرق والرصف والحدائق.
 
من جهه أخرى وبمتابعة من اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية ،وتحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، تم اليوم رفع 18  طن مخلفات تقليم للنخيل بشارع أحمد حسنين، مقر استاد الجامعة، ملعب التدريب لإحدي الفرق المشاركة في البطولة، و12 طن مخلفات أشجار من حديقة الشلالات القبلية، و8 أطنان مخلفات أتربة من شارع أنوبيس.
 
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الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

حى وسط

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