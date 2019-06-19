إضافة زيت الزيتون لوجباتك يحميك من تجلط الشرايين

كتب بيتر إبراهيم

جميعنا نعرف الفوائد العديدة لزيت الزيتون، وأكدت دراسة علمية حديثة اليوم قدرته فى حماية القلب والشرايين من الجلطات الدموية.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائى يسمى بـ"حمية البحر المتوسط" قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأكدت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائى الذى يحتوى على زيت الزيتون النقى والمكسرات قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية.

ويعرف مرض الشريان المحيطى "باد" بأنه هو تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين، ومنع تدفق الدم إلى الذراعين والساقين والمعدة والكليتين.

وأشار الدكتور "ميجيل رويز كانيلا" من جامعة نافارا فى إسبانيا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تتميز بانخفاض نسبة الدهون المشبعة التى تسبب الجلطات الدموية وانسداد الشرايين واتباع هذا النظام الغذائى يقى من أمراض القلب، ويخفض من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح كانيلا أن النظام الغذائى المتوسطى يتكون أساسًا من الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة، وارتفاع فى الدهون غير المشبعة الأحادية ونسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يشمل استهلاك كميات كبيرة من الفول والمكسرات والحبوب والبذور والجبن والزبادى باعتبارها المصادر الرئيسية من منتجات الألبان، وكميات معتدلة من الأسماك والدواجن، وكميات صغيرة من اللحوم الحمراء.



وأشارت دراسة سابقة إلى أن النظام الغذائى، المكتمل مع زيت الزيتون البكر الممتاز والمكسرات، قد يقلل من خطر السكرى من النوع 2 ويعمل على اكتساب صحة أفضل وعمر أطول، ويمكن أن يساعد فى الحفاظ على الذاكرة.