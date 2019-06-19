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إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:25 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق "سنور" اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.
 
وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم "محمد فتحي على" 30 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، و"نورهان عبد المنعم حسين" 30 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالوجه، و"مليكه محمد فتحي" سنتين مصابة بسحجات بالذراع، و"رغدة فتحي على"  25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و"أيلين أحمد الهادي" 8 شهور مصابة بجروح وسحجات"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 

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امن بنى سويف

مرفق اسعاف بنى سويف

حادث تصادم

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