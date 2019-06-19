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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق العلمين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:05 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق العلمين انقلاب سيارة - ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 4 أشخاص من محافظة القاهرة، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين- وادي النطرون، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، محمد رأفت السيد توفيق "24سنة"-من منطقة طرة في القاهرة- مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلية وجرح بخلفية الرأس وجرح باليد اليسرى واشتباه pc  ومحمد عاطف احمد عبد المنعم  "21 سنة" من المعادي في القاهرة- مصاب كدمه باليد اليسرى جرح بفروه الرأس واشتباه pc وكدمات متعددة بالجسم، وأيمن عبد الباسط محمد "23سنة"- من القاهرة – مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني واشتباه pc  وكدمات متعددة بالجسم واشتباه كسر بالعضد ومفصل الكتف، وعمر محمد عبد اللطيف عبد الحفيظ  "24 سنة"- من المعادي في القاهرة- مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متعددة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 

 


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