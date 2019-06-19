إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق العلمين

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 4 أشخاص من محافظة القاهرة، بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، على طريق العلمين- وادي النطرون، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، محمد رأفت السيد توفيق "24سنة"-من منطقة طرة في القاهرة- مصاب بجرح قطعي بالشفة السفلية وجرح بخلفية الرأس وجرح باليد اليسرى واشتباه pc ومحمد عاطف احمد عبد المنعم "21 سنة" من المعادي في القاهرة- مصاب كدمه باليد اليسرى جرح بفروه الرأس واشتباه pc وكدمات متعددة بالجسم، وأيمن عبد الباسط محمد "23سنة"- من القاهرة – مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني واشتباه pc وكدمات متعددة بالجسم واشتباه كسر بالعضد ومفصل الكتف، وعمر محمد عبد اللطيف عبد الحفيظ "24 سنة"- من المعادي في القاهرة- مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متعددة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.