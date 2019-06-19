إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، بمنطقة الجفيرة غربي مدينة الضبعة، على طريق مطروح - الإسكندرية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى رأس الحكمة، المصابين هشام محمد إبراهيم " 32 سنة"- من القناطر الخيرية- مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالحوض، وعاطف جمال احمد " 25 سنة"- من شبرا الخيمة- مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، ومحمد محمود فايق "19 سنة"-من السيدة زينب- مصاب بجرح متهتك بالجانب الأيمن من البطن وجارى عمل الفحوصات اللازمة وتم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.