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إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش الجزائرى جنوبي البلاد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:03 م
إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش الجزائرى جنوبي البلاد الارهاب-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست (جنوب) وبحوزته بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة مملوءة.

 

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم،الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم الإرهابي سليمان بشير وكنيته "محمد الأمين" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست أمس"، مشيرا إلى أن الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، كان بحوزته بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة مملوءة.

 

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بالغزوات بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب) ضبط 68 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة (شمال شرق) تاجر مخدرات وبحوزته 1875 قرصا مخدرا.

 

وأوضح البيان أن حرس السواحل بكل من عنابة (شمال شرق) ووهران (شمال غرب) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ 33 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف حرس الحدود بتلمسان (شمال غرب) 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

 


الارهاب

الجزائر

هجرة غير شرعية

جماعات ارهابية

ذخيرة

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