إحباط تسلل 11 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 11 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 11 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 437 مخالفة مرورية وتحصيل 8 ألاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.