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أمين الوزراء العراقى: وصلنا لمرحلة الحسم فى ملفات عالقة مع الكويت

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:41 م
أمين الوزراء العراقى: وصلنا لمرحلة الحسم فى ملفات عالقة مع الكويت الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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 قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الأربعاء، إن العراق وصل إلى مرحلة الحسم في العديد من الملفات المشتركة مع الكويت.
 
وأضاف المسئول العراقي -في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)- أن المباحثات التي عقدت بين الوزراء العراقيين والكويتيين على هامش زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى بغداد، وضعت اللمسات الأخيرة لحسم العديد من الملفات العالقة بين البلدين.
 
وأوضح أن عمل الوزراء من الجانبين في اجتماعات اليوم، كان مبنيا على ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومباحثات في عامي 2018 و2019، لافتا الى أن الاجتماعات ركزت على ملفات التجارة الثنائية، والاقتصاد، وتطوير المنافذ الحدودية، فضلا عن ملفات الطاقة.
 
كان عدد من الوزراء العراقيين، ومنهم وزراء الخارجية، والمالية، والتعليم العالي، والكهرباء، والثقافة، فضلا عن رئيس هيئة الاستثمار، قد عقدوا مع نظرائهم الكويتيين اليوم جولة مباحثات مشتركة لمناقشة الملفات المشتركة؛ وذلك على هامش زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد، والتي تعتبر الأولى منذ سبع سنوات، حين زارها للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية ال23 في عام 2012.
 

العراق

الكويت

الطاقة

الكهرباء

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