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أمن الإسكندرية يضبط 5 طن أسماك مجهولة المصدر بالدخيلة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:51 ص
أمن الإسكندرية يضبط 5 طن أسماك مجهولة المصدر بالدخيلة اسماك فاسده-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة تجميد أسماك "غير مرخصة"  بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
 
وبالمعاينة تبين حيازة كميات كبيرة من الأسماك "سبيط مستورد من النوع ردئ الجودة"، وقيامه بحلها من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفاه للإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تصنيع وتداول الغذاء وطرحه للبيع للجمهور على أنه "سبيط بلدى طازج مرتفع الجودة".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثلاجة المشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 5 طن أسماك "سبيط" أجنبى المنشأ مجهول المصدر وبدون ثمة فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اسماك الدخيله

تموين اسكندرية

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