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ألمانيا تسعى لقرار أوروبى بالتخلى عن الكربون بحلول عام 2050

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:26 م
ألمانيا تسعى لقرار أوروبى بالتخلى عن الكربون بحلول عام 2050 الاحتباس الحرارى
أ ش أ

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 تسعى ألمانيا إلى استصدار قرار خلال قمة الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس في بروكسل بشأن التوجه إلى عمليات إنتاجية ليس لها أثر كربوني بحلول عام 2050.
 
وقال مسئول حكومي ألماني - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - إن ألمانيا تهدف إلى جعل قادة الاتحاد الأوربي يوافقون على أن يصبح التكتل خالي من الكربون بحلول عام 2050. 
 
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه لا تزال هناك انقسامات بين حكومات دول التكتل الأوروبي الـ 28 بشأن الهدف المتعلق بانبعاثات صافية طويلة الأجل، حيث أبدى العديد قلقهم إزاء تسارع وتيرة الانخفاضات قد يضر بالقدرة التنافسية ونفقات الوظائف في القطاعات ذات معدلات العمالة المرتفعة.
 
تجدر الإشارة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبى، المستمرة لمدة يومين، ستركز أيضًا على التعيينات الجديدة الخاصة بالمناصب العليا لمؤسسات الاتحاد الأوروبى على خلفية نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

الاحتباس الحرارى

الاتحاد الأوروبي

بروكسل

أثر كربوني

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