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ألبانيا: ضبط 5 من داعمى المعارضة لمحاولتهم منع الانتخابات المحلية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:19 م
ألبانيا: ضبط 5 من داعمى المعارضة لمحاولتهم منع الانتخابات المحلية رئيس البانيا
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في ألبانيا، القبض على 5 من داعمي المعارضة دمروا صناديق اقتراع ومستندات في محاولة لمنع الانتخابات البلدية المقررة هذا الشهر.
 
كما اتهمت الشرطة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء - المضبوطين بالاعتداء جسديًا على أفراد الشرطة خلال اقتحامهم مقار انتخابية بمدينة "شكودر" بشمال البلاد.
 
واستمرت الاشتباكات بين داعمي أحزاب المعارضة وقوات الشرطة اليوم في قرابة 6 بلديات، وأفادت تقارير إعلامية بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.
 
يشار إلى أن المعارضة تقاطع الانتخابات المحلية المقررة في 30 من يونيو الجاري وهددت بعرقلتها، فيما تصر حكومة البلاد على إجراء التصويت كما هو مقرر.

البانيا

الانتخابات البلدية

صناديق اقتراع

الشرطة

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