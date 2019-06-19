ألبانيا: ضبط 5 من داعمى المعارضة لمحاولتهم منع الانتخابات المحلية

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أعلنت الشرطة في ألبانيا، القبض على 5 من داعمي المعارضة دمروا صناديق اقتراع ومستندات في محاولة لمنع الانتخابات البلدية المقررة هذا الشهر.

كما اتهمت الشرطة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء - المضبوطين بالاعتداء جسديًا على أفراد الشرطة خلال اقتحامهم مقار انتخابية بمدينة "شكودر" بشمال البلاد.

واستمرت الاشتباكات بين داعمي أحزاب المعارضة وقوات الشرطة اليوم في قرابة 6 بلديات، وأفادت تقارير إعلامية بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل.

يشار إلى أن المعارضة تقاطع الانتخابات المحلية المقررة في 30 من يونيو الجاري وهددت بعرقلتها، فيما تصر حكومة البلاد على إجراء التصويت كما هو مقرر.