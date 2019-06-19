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أكمنة أمنية لضبط آخر الهاربين فى عصابة سرقة الدراجات البخارية بالجيزة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:49 م
أكمنة أمنية لضبط آخر الهاربين فى عصابة سرقة الدراجات البخارية بالجيزة كمين أمنى-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة، للقبض على المتهم الهارب ضمن تشكيل عصابى، لسرقة الدراجات البخارية بالشيخ زايد، بعد القبض على 7 متهمين. 
 
واستهدف رجال المباحث، الأماكن التي يتردد عليها المتهم، وتضييق الخناق عليه لحين ضبطه. 
 
 
كما توصل رجال المباحث لأصحاب عدد من الدراجات البخارية المسروقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمها لهم، وتم ضبط المتهمين، بعد أن تعددت البلاغات أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد سرقة مجهولين لعدد من الدرجات البخارية. 
 
 
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية أفراد تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص وراء ارتكاب السرقات، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 25 دراجة بخارية أرشدوا عنها، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات للقبض على المتهم الهارب، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق. 
 

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