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أكلات تسبب غازات البطن.. متكترش منها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:30 ص
أكلات تسبب غازات البطن.. متكترش منها انتفاخ البطن - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نتعرض فى كثير من الأحيان لغازات البطن والانتفاخ الشديد، وقد يكون ذلك نتيجة تناول بعض الأطعمة أو اضطرابات فى الجهاز الهضمى، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض الأطعمة التى تزيد من الغازات يجب تجنبها وهى:

 

1: تعتبر البقوليات من أبرز الأطعمة التى تسبب الغازات، حيث يصعب امتصاصها وهضمها لذلك يجب تجنبها عند إصابتك بالغازات.   

2: البيض، ينصح دائما بتجنب تناوله لمرضى القولون، حيث إنه يسبب اضطرابات فى المعدة وغازات وانتفاخ.

بقوليات
بقوليات

3: منتجات الألبان تحتوى على سكر اللاكتوز الذى يسبب مشاكل وغازات واضطرابات فى المعدة.

4: الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف تسبب غازات البطن، حيث يصعب هضمها.

5: بعض أنواع الخضراوات مثل البروكلى والكرنب، حيث تحتوى هذه الأطعمة على بعض الخصائص التى تسبب الغازات والمغص.

بروكلى
بروكلى

6: التفاخ والخوخ، من أبرز انواع الفواكة لتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ولكنها تحتوى ايضا على سكر السوربيتول الذى يسبب سوء الهضم والغازات.

7: البصل، يحتوى على نسبة عالية من الفركتوز، حيث يصعب هضم الطعام مما يسبب المغص والانتفاخ.


انتفاخ البطن

اكلات تسبب الانتفاخ

اكلات

بقوليات

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