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أطباء عن صحة ميركل: إصابتها بالارتجاف سببها الإرهاق وليست مصابة بشلل رعاش

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:47 م
أطباء عن صحة ميركل: إصابتها بالارتجاف سببها الإرهاق وليست مصابة بشلل رعاش حادث ارتجاف ميركل
كتبت فاطمة شوقى

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قال ياكوب بيرجر، طبيب ورئيس جمعية أطباء بافاريا، حول صحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن ظهرت وهى ترتجف بشدة أثناء ترحيبها الرسمى بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العاصمة الألمانية، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيلها 30 درجة، إن سبب هذه الرعشة الإرهاق والتعب الشديد.
 
 
ونقلت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية قول بيرجر "الجو كان حرا للغاية، كما أن امرأة مثل ميركل تتسم بنمط حياة مرهق للغاية، أدى إلى مثل هذه الرعشة، وقال عن احتمال الإصابة باضطراب عصبى مثل الشلل الرعاش: "إننى أتجاهل ذلك تمامًا، كانت التشنجات قوية جدًا ومفاجئة بالنسبة لهذا التشخيص".
 
 
وكان جسم المستشارة بدأ يهتز بشدة أثناء إنشاد فرقة عسكرية النشيد الوطنى للبلدين، وقالت فى مؤتمر صحفى: " شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل، وهو ما أحتاجه على ما يبدو، والآن أنا بصحة جيدة".

المستشارة الالمانية

انجيلا ميركل

صحة ميركل

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