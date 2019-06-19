أضبط مخالفة.. انتشار القمامة والمخلفات بشوارع مدينة "الواسطى" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

يعانى سكان مدينة الواسطى شمال بنى سويف من وجود تجمعات للقمامة والمخلفات بعدة مناطق، وتعددت شكاوى المواطنين للمطالبة برفعها دون جدوى .

يقول على إبراهيم أعمال حرة : تنتشر أكوام القمامة و مخلفات الهدم والبناء ، والحيوانات النافقة فى أماكن حيوية بمدينة الواسطى مثل شارع مدرسة الزراعة، ومفارق الزاوية، وبجوار مبنى مركز شباب زاوية المصلوب، ما يؤدى إلى التلوث البيئى، ويعرض حياة قاطنى هذه المناطق للخطر ،لذلك يجب رفع المخلفات فى أقرب وقت .

وأضاف محمد فاروق ليسانس حقوق : تتخذ الزواحف والثعابين من تجمعات القمامة أماكن لاختبائها ما يمثل خطرا على حياة المارة وبينهم الأطفال خاصة فى الشوارع المعتمة و ذات أعمدة الإنارة الضعيفة، مطالبا الوحدة المحلية سرعة إرسال المعدات والسيارات لرفع تجمعات القمامة و المخلفات .