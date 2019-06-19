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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-6-2019 فى مصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:55 ص
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-6-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 19-6-2019 بالنسبة للذهب عيار 21 قرابة 631 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر انتشارا وتداولا فى سوق الصاغة بمصر، ويتزايد الطلب عليه فى الأعياد والمواسم.
 
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
 
عيار 21 سجل 631 جنيها للجرام.
 
سعر عيار 18 سجل 541 جنيها للجرام.
 
سعر عيار 24 سجل 720 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5048 جنيهات.
 
أوقية الذهب 1341 دولارا.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 
 

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