أسعار اشتراكات الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين بالمترو

كتب ـ رضا حبيشى

بعد تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو بالتزامن مع زيادة أسعار تذاكر مستخدمى هذا الخط، يقدم "دوت مصر" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسعار اشتراكات الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالخطوط الثلاثة، سواء كان الاشتراك لاستقلال خط واحد فقط غير الخط الثالث أو استقلال الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط ليس بينهم الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط بينهم الخط الثالث، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ اشتراكات هذه الفئات ثابتة خلال استقلال أى من الخطوط الثلاثة

2ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو 180 رحلة أيهما أقرب.

3ـ اشتراكات الطلاب يشمل:

ـ اشتراك عدد 25 محطة قيمته 33 جنيها.

ـ اشتراك عدد 35 محطة قيمته 41 جنيها.





4ـ اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة يشمل:

ـ اشتراك عدد 25 محطة قيمته 22 جنيها.

ـ اشتراك عدد 35 محطة قيمته 27 جنيها.

5ـ اشتراكات كبار السن فوق الـ 60 عاما يشمل 35 محطة بقيمة 135 جنيها.