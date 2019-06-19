أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-6-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-6-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.436 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.64%، والعرب على 5.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 13.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



جالينا البريطانية أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن حذف بيانات الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة - جالينا البريطانية توب نوتش، من قاعدة بيانات التداول بالبورصة اعتباراً من بداية جلسة تداول غدا الخميس، بعد أن قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها، بعد قرار لجنة القيد فى فبراير الماضى، باعتبار قيدها كأن لم يكن بشرط قيام الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها

وتمتلك عائلة سليمان نسبة 98% من شركة جالينا البريطانية، وأظهرت القوائم المالية لجالينا خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 102% على أساس سنوي، نتيجة زيادة مبيعاتها، لتحقق أرباحاً بقيمة 3.63 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.