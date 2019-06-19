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أتوبيسات كهربائية لنقل الركاب بالطريق الدائرى.. قريبا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:40 م
أتوبيسات كهربائية لنقل الركاب بالطريق الدائرى.. قريبا أتوبيسات مكيفة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت الحكومة عن أنها  تخطط من خلال التنسيق  مع محافظتي القاهرة والقليوبية إلى تسيير أتوبيسات  BRT كهربائية لنقل الركاب بطول الطريق الدائرى.
 
 
وأوضحت خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، أن هذه الأتوبيسات ستكون مرتبطة مع الخط الثالث والقطار المكهرب في محطة عدلي منصور التي ستكون محطة تبادلية  ضخمة ونموذج للنقل متعدد الوسائط على ان  يتم عمل مواقف نموذجية تحت الطريق الدائرى لوسائل النقل الاخرى.
 
وعلى صعيد متصل أكدت ، أن هناك دول أفريقية كثيرة طلبت من مصر تطبيق التجربة المصرية فى تحقيق التنمية مثل دولة تنزانيا.
 
وأشارت خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الإفريقية : قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، إلى أن رؤيتها في مجال التنمية لا تقف فقط على نقل الركاب ولكن تعتمد على ربط مصر بمحيطها الأقليمي والدولى، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية وتطوير شبكة الطرق، وتنشيط التجارة الخارجية سواء من خلال الصادرات أو الورادات.
 
وأكدت أن مصر تعتمد في مشروعاتها القومية الكبرى على التمويل الذاتي وعدم الاقتراض من الخارج مثل قناة السويس وأنقاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة"
 
 
وأشارت إلى التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، حيث قالت إنها تجربة عملاقة تحققت في ظل ارادة سياسية هادفة للتطور وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري ولتطوير كافة الشركات المصرية.
ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم،.
 
ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.
 
 
 
 

 


المدن الافريقيه

الافريقيه

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

النقل

مشروعات النقل

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