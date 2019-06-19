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أبو ظبى تغرم شركة ملاهى أجنبية 80 ألف درهم بسبب إصابة طفلة إماراتية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:48 م
أبو ظبى تغرم شركة ملاهى أجنبية 80 ألف درهم بسبب إصابة طفلة إماراتية الملاهي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة ملاهي أجنبية وأحد موظفيها، بالتسبب بخطئهم وإهمالهم في اتخاذ تدابير الحيطة والسلامة، في إصابة طفلة إماراتية الجنسية، بإصابات تراوحت ما بين البسيطة إلى المتوسطة في منطقة الظهر واليدين والقدمين، وذلك إثر سقوطها على الأرض من ارتفاع 6 أمتار.

 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أصدرت المحكمة في الشق الجزائي، حكماً بإلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 80 ألف درهم، مع حبس الموظف المسؤول لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، على أن يقوم ذوي الطفلة في وقت لاحق برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وذلك لتقدير قيمة التعويضات المادية والأدبية الواجب دفعها لهم.

 

وتفصيلاً، فقد اصطحب والد الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، أبناءه إلى أحد الملاهي للترفيه عنهم، وفجأة سقطت طفلته من علو 6 أمتار أثناء ممارستها لرياضة التسلق على الأعمدة، نتيجة إهمال ونسيان الشخص المسؤول عن السلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممارسي هذه الرياضة، حيث نسى ربط الطفلة بحبال الوقاية من السقوط.

 

ضم الأب طفلته وشرع في الاتصال بالطوارئ التي حضرت إلى موقع البلاغ، ليتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين من خلال إجراءات الفحص، بأن الطفلة قد تعرضت من جراء سقوطها إلى إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في منطقة الظهر والقدمين بالإضافة إلى اختلال في وظائف اليد (تنميل).


ابو ظبى

الامارات

ملاهي

تغريم

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