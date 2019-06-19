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أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للتوصل لحل سلمى للأزمة فى اليمن

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:03 م
أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للتوصل لحل سلمى للأزمة فى اليمن أبو الغيط والبركانى
كتب مصطفى عنبر

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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الأربعاء، سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول أخر المستجدات على الساحة اليمنية، حيث أشار الأمين العام في هذا الإطار إلى حرص الجامعة العربية على التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لاسيما فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وذلك كخطوة أولى تؤسس لسلام دائم ومستقر في اليمن، مؤكداً أيضاً دعم الجامعة لأي جهد يرمى للتوصل لحل الأزمة طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاثة كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام نوه أيضاً إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة لمواجهة ووقف الممارسات العدائية والإرهابية لجماعة الحوثيين والتي من شأنها تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وتقويض المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة،  وعرقلة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وذلك بما من شأنه وقف المعاناة التي عاشها أبناء الشعب اليمني على مدار السنوات الأخيرة.


الجامعة العربية

ابو الغيط

اليمن

البرلمان اليمنى

سلطان البركانى

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